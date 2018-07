On a demandé à un Youtubeur ce qu'il pense des politiques sur YouTube

publié le 25/02/2017 à 08:00

"Vidéo face caméra", "pouces bleus", "commentaires"... Ces mots sont de plus en plus prononcés par les responsables politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils investissent YouTube. Après avoir multiplié les interventions dans les médias, étendu la propagation de leur message sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, c'est désormais la plateforme de vidéos qui fait l'objet de toutes les attentions de leurs équipes de communication.





Chacun a sa méthode : rendez-vous hebdomadaire, micro-trottoir, interview, petites anecdotes... Tout semble bon pour draguer les internautes. Encore faut-il avoir compris les spécificités de YouTube. "C'est un espace plus horizontal que la télévision, il y a plus d'interaction et la possibilité d'avoir des commentaires et des retours sur ce que l'on poste. Même si tous n'activent pas cette fonctionnalité. Cela trahit le fait de ne pas vouloir avoir de comptes à rendre", nous explique le youtubeur politique œuvrant sous le nom de Linguisticae.

Jean-Luc Mélenchon, le maître à bord

Jean-Luc Mélenchon peut se targuer d'être l'homme politique le plus suivi sur YouTube. Sa chaîne compte plus de 220.000 abonnés. Antoine Léaument, l'homme derrière cette communication, raconte à 20Minutes : "Imaginez un président qui explique chaque semaine sa politique, ce qu’il a voulu faire, pourquoi ça a marché, pourquoi pas, comment aider à la mise en place de cette politique. Ce serait révolutionnaire ! (...) Quel meilleur moyen que YouTube pour cela ?". Selon Linguisticae, "Jean-Luc Mélenchon a été très bien conseillé. Avec son équipe, il s'est lancé dans une production intensive, il y a au moins une vidéo dédiée par semaine".

Et si Jean-Luc Mélenchon excelle sur YouTube, c'est parce qu'il en maîtrise les codes, comme s'adresser directement aux internautes, les laisser commenter et surtout affiner les sujets abordés en fonction des demandes des internautes.

> #RDLS18 - CETA, OTAN, EUROPE, SECOURS CATHOLIQUE À CALAIS

Florian Philippot et la scénarisation

Florian Philippot a lancé sa chaîne YouTube le 10 janvier dernier et il compte environ 15.500 abonnés. "Il est arrivé après la bataille. Son équipe a vu le succès de Jean-Luc Mélenchon et elle est allée dans la surenchère de l'exploitation de certains codes de 'l'Internet'". Linguisticae fait référence aux indices laissés par le vice-président du Front national dans ces vidéos à destination du forum 18-25 de Jeuxvidéo.com.





Dans sa première vidéo, Florian Philippot a collé sous sa tasse à café, la photo de l'acteur espagnol Joya Borja, surnommé El Risitas. Il est devenu "un sujet de détournements récurrents sur le site qui héberge le forum. Le rire très aigu et unique de l'acteur espagnol a tant inspiré les internautes qu'ils se sont mis à faire des traductions parodiques de la vidéo où on le voit s'esclaffer", explique Le Huffington Post.



"Cette façon de faire est passée pour de la récupération. Jean-Luc Mélenchon, lui, est resté dans une forme plus pure, en parlant face à la caméra et détaillant ses idées de manière assez authentique. Contrairement à Florian Philippot, chez qui il y a une part de scénarisation". Autre problème : "Ils ont une mauvaise idée de la tranche d'âge qu'ils visent et ils ne connaissent pas exactement le public de YouTube. Ils doivent s'adresser aux plus de 18 ans, parce qu'ils sont en âge de voter mais actuellement ils visent en dessous".

> FLORIAN PHILIPPOT avec/feat. MARINE LE PEN et DAVID RACHLINE - LES COULISSES DE L'ESCALE #01

Emmanuel Macron et l'effet télé

Emmanuel Macron a également un compte sur YouTube, mais sous le nom de son mouvement politique "En Marche !", créé le 8 mars 2016. Le candidat à l'élection présidentielle dispose de près de 7.500 abonnés. "Il poste une vidéo par jour. C'est un décompte de la présidentielle où il y a les confidences d'une personne qui explique pourquoi elle souhaite voter pour le candidat. Ça se voit clairement qu'il y a une grosse production. Ça ressemble plus à un contenu télé, diffusé sur YouTube", analyse le youtubeur.



Il ajoute : "Ce candidat mise tout sur la modernité, l'ubérisation du monde du travail et la mutation économique et numérique. Pour quelqu'un qui prône le futur, il n'a pas compris comment fonctionne cette plateforme. Il fait des clips de campagne. Les internautes aiment sur YouTube le côté semi-pro, il faut trouver un équilibre".

> Marchons ensemble !

Benoît Hamon aussi a une chaîne, depuis 2014, qui compte plus de 4.700 abonnés. Mais le gagnant de la primaire de la gauche crée très peu de contenus spécifiques à YouTube. Cette chaîne est principalement le relais de ses interventions dans les médias et de ses meetings.

Cependant, ces trois personnalités politiques ont un point commun. Ils accordent une attention toute particulière aux miniatures. Il s'agit de l'image qui apparaît afin d'illustrer leur vidéo. "Ce n'est pas juste une impression écran de la vidéo. C'est une image dédiée avec des couleurs vives, des contours blancs. C'est très actuel et ça fait moderne. Cela incite plus aux clics", explique Linguisticae.