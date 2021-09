Présidentielle 2022 : "Les Verts découragent les gens", selon Pompili

Dans 12 jours aura lieu la primaire des Verts, avec quatre candidats en lice : Delphine Batho, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau. Invitée ce vendredi 3 septembre sur RTL, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est exprimée au sujet du parti écologiste. "J'ai quitté les Verts il y a un certain nombre d'années car ils restent dans un entre-soi et une critique très facile de ce qui est fait sans vouloir vraiment exercer la responsabilité qui va avec", explique-t-elle.

"Je crois à une écologie qui soit ancrée dans les réalités. Je vois plutôt les Grünen le faire en Allemagne. Les Verts n'ont toujours pas réussi à sortir de leur coté un peu caricatural. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une écologie qui nous permette d'avancer. Je trouve que les Verts découragent les gens, car c'est toujours des grandes envolées mais assez peu de concret", estime la ministre.

Selon Barbara Pompili, "l'écologie doit rassembler, je n'aime pas tout ce qui divise. Je leur souhaite bon courage pour sortir de postures dont on n'a plus besoin. L'enjeu écologique est très grave, on doit tous se rassembler autour de cet enjeu plutôt que se diviser".