Présidentielle 2022 : le revenu universel, une idée de gauche reprise par LR ?

Il ne fait plus aucun doute que l'élection d'Emmanuel Macron a refaçonné le paysage politique. Au point que la droite reprenne une idée phare du programme de la gauche de 2017 ? Il semblerait bien. Quatre ans après la campagne présidentielle, le revenu universel, fermement prôné par Benoît Hamon, fait son retour dans le débat politique.

À la différence que cette fois-ci, les discussions n'ont pas uniquement lieu du côté de l'aile gauche de la scène politique. Le mouvement de l'ancien candidat de la gauche en 2017, Générations, a défendu ardemment son concept de revenu universel. "Un filet de sécurité efficace" en temps de crise.

En 2017, Benoît Hamon proposait ce revenu universel d’existence "pour tous les adultes entre 18 ans et l’âge de la retraite". L'ancien candidat de la gauche expliquait qu'il serait versé à l'ensemble des personnes sans ressources ou dont les revenus sont inférieurs à 1,9 fois le salaire minimum mensuel, soit 2.812 euros brut, ou 2.185 euros net".

"Revenu universel" vs "revenu vital"

Contrairement à 2017, les discussions autour de cette idée se font aussi dans les rangs des Républicains. Mais le parti se garde bien de prononcer les mots de "revenu universel". Mi-décembre, c'est le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié qui évoque cette option. Dans un entretien à L'Obs, il expliquait que "le revenu vital mérite d’être regardé, y compris par la droite".

Invité à l'antenne de RTL, le président des Républicains Christian Jacob joue la carte de la prudence et prend de la distance avec le projet d'Aurélien Pradié. "On n'est pas sur le revenu universel. Je suis très réservé", a-t-il déclaré. Mais Les Républicains planchent sur "l'idée est que les aides sociales doivent être plafonnées à 75% du Smic et ne peuvent pas arriver au même niveau qu'un revenu du travail (...) On prépare un projet", a-t-il ajouté.

L'idée fait son chemin plus généralement dans les rangs de la droite. "Deux proches de Xavier Bertrand, les députés Julien Dive et Stéphane Viry, travaillent eux aussi sur le sujet", selon les informations de nos confrères du Parisien. Une mesure sociale estampillée à gauche qui pourrait devenir une proposition phare à droite en 2022.