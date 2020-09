publié le 17/09/2020 à 18:16

Et si Anne Hidalgo était le recours de la gauche pour l'élection présidentielle de 2022 ? La maire de Paris ferait ainsi une bonne candidate "pour faire gagner la gauche", selon un sondage Ipsos pour Le Point. 26% des sondés la plébiscitent, devançant Bernard Cazeneuve, également socialiste (24%), et Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat en 2012 et 2017 (23%).

Anne Hidalgo enregistre de bons résultats dans les trois composantes principales de la gauche : 38% chez les sympathisants LFI et le PCF, 42% chez EELV et 37% chez le PS. Mais la maire de Paris n'a cessé ces dernières semaines de dire qu'elle ne sera pas candidate en 2022.

Consciente de susciter l'attention d'une partie de la gauche, Anne Hidalgo déclare dans Le Point : "Je vois bien que le regard sur moi a changé. J'entends les commentateurs, je vois les réactions chaleureuses des Parisiens, celles des Français que j'ai croisés cet été. Ils aiment les responsables politiques combatifs, qui ont des cicatrices et ont relevé des beaux défis, surtout lorsqu'on est une femme".

Une élection, elle y va pour la gagner Un membre du premier cercle d'Anne Hidalgo dans "Le Point" Partager la citation





Elle prévient d'ores et déjà ses potentiels adversaires. "Je ne participerai pas à un combat de coqs. Les divisions, ce n'est pas ce qui fera gagner la gauche !", déclare-t-elle. L'option Hidalgo est attentivement scrutée par Emmanuel Macron. "C'est la plus dangereuse", estime un ministre cité dans Le Point.

Les élections municipales à Paris qu'elle a remportées font office d'une "primaire" réussie, selon un responsable La République En Marche. Ces éléments peuvent-ils faire changer d'avis Anne Hidalgo ? "Si les circonstances sont réunies et qu'elle sent qu'il y a une chance de victoire, elle ne fuira pas ses responsabilités. Une élection, elle y va pour la gagner, y compris celle-là", prédit un membre du premier cercle dans l’hebdomadaire.