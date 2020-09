publié le 16/09/2020 à 13:30

"Coronapistes". Le terme est entré dans le langage courant depuis le déploiement de ces pistes cyclables "temporaires" pour favoriser l'usage du vélo et désengorger les transports pendant la crise sanitaire. Leur succès est tel selon Anne Hidalgo que la maire de Paris souhaite qu'elles soient "pérennisées".

"On est en train d'y travailler, a-t-elle expliqué au micro de Europe 1 mercredi 16 septembre. D'abord parce qu'elles ont montré qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'usagers et que le vélo est vraiment devenu à Paris un moyen de transport domicile-travail. Et qu'en plus ça aide à faire baisser la pollution."

Parmi ces pistes cyclables, la plus empruntée est sans doute celle de la rue de Rivoli, artère traversant la capitale sur trois kilomètres. Le long de cette rue, la file "réservée aux taxis, aux bus, et à un certain nombre de véhicules autorisés" sera maintenue, a affirmé Anne Hidalgo.