Sur la ligne de départ, on retrouve déjà Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, le communiste Fabien Roussel, le candidat qui sera issu de la primaire écologiste et maintenant la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les candidats à la présidentielle issus de la gauche se bousculent dans la course à l'Élysée.

La candidature d'Anne Hidalgo "redonne au parti socialiste un visage connu", constate Bernard Sananès, président de l'institut d'études Elabe. "Cela contribue à arrêter l'idée selon laquelle le parti socialiste n'aurait pas de candidats. Sur la ligne de départ, il y aura au moins une candidature socialiste qui semble rassembler son camp". La maire de Paris était effectivement accompagnée de plusieurs maires socialistes ce dimanche à Rouen.

Toutefois, cela ne lui semble pas suffisant pour remporter l'élection. "Ce qui frappe aujourd'hui, c'est l'atomisation de la gauche, cinq candidats pour l'instant", poursuit Bernard Sananès. "Il faut se souvenir qu'en 2017, avec deux candidats de gauche, Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon, la gauche est éliminée. On voit bien que cette atomisation de la gauche est aujourd'hui son principal danger".