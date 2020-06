Présidentielle 2022 : Jean-Marie Bigard renonce à sa candidature

publié le 15/06/2020 à 12:06

Jean-Marie Bigard fait machine arrière pour la présidentielle de 2022. Il y a quelques semaines, il avait laissé entendre sur BFM TV qu'il ne fermait pas la porte à une éventuelle candidature.

Il avait alors expliqué : "Ça pourrait m'intéresser, si ça pouvait aider le peuple. Oui, ça pourrait me tenter". L'humoriste souhaitait "donner une voix sincère", plus franche et plus directe.

Dans un entretien accordé au magazine Society, l'humoriste tourne finalement la page. "Je laisse chauffer la cocotte-minute à feu doux pour savoir combien de gens seraient derrière moi si ça arrivait, mais pour l’instant ce n’est pas au goût du jour", démarre Jean-Marie Bigard, avant de poursuivre : "J'y connais rien en politique. J'ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiquer si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune". Cependant, il confirme son envie "de rendre service au peuple".