publié le 15/11/2020 à 15:28

Objectif 2022. Christian Estrosi a déjà donné la couleur pour la prochaine présidentielle. Le maire LR de Nice encourage son parti, lors d'un entretien au Figaro, à "passer un accord avec Emmanuel Macron". Le président de la République serait ainsi le "candidat commun" de La République En Marche et des Républicains.

"La position de Christian Estrosi n'est pas celle que je partage", a d'emblée évacué Gérard Larcher. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 15 novembre, le président du Sénat estime qu'il en va de la responsabilité de son parti "d'offrir une alternative démocratique aux Françaises et aux Français" (voir vidéo ci-dessus à partir de 35 minutes).

Ceci étant dit, l'élu des Yvelines "s'engage" à trouver le moyen de départager les candidats Les Républicains pour 2022. Le président du Sénat tend la main aux partis du centre afin d'avoir "à la fin du printemps une proposition de méthode de départage".

Gérard Larcher décrit aussi une "situation politique singulière". "Il n'y a pas aujourd'hui pour des démocrates d'alternative réelle à Emmanuel Macron, en dehors de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon", explique-t-il. Et d'ajouter : "Je me bats pour que les partis politiques de la droite et du centre construisent un vrai projet et soient une vraie alternative".