Confinement : Gérard Larcher souhaite une reprise des messes

et Marie-Pierre Haddad

publié le 15/11/2020 à 14:42

Plus de 300 catholiques se sont rassemblés ce dimanche 15 novembre au matin devant la cathédrale de Bordeaux pour demander la reprise de la messe, interdite pendant le confinement, certains entonnant des prières, qui ont valu aux organisateurs une convocation au commissariat.

Gérard Larcher s'est prononcé pour une reprise des messes, dans le respect des "conditions sanitaires". "On est là sur une liberté fondamentale et le gouvernement doit y être attentif", a déclaré le président du Sénat, invité du Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI. Il appelle ainsi "au dialogue qui doit commencer demain entre les cultes et l'exécutif".

Les messes doivent-elles reprendre ? "À la condition que les conditions sanitaires soient respectées" dans les églises, a plaidé Gérard Larcher. Le Conseil d'État a maintenu il y a une semaine l'interdiction des cérémonies religieuses avec un large public, telles que la messe dominicale. Le président du Sénat "souhaite que cette position soit revue" car "nous arrivons en effet dans un temps important notamment pour la communauté chrétienne", l'Avent.

Contre la mise en garde de Darmanin

Quant à la mise en garde de Gérald Darmanin, qui n'hésitera pas à "envoyer les policiers et gendarmes verbaliser", en cas "d'acte répété" et "manifestement contraire aux lois de la république", les catholiques qui manifesteraient pour la réouverture des messes, l'élu des Yvelines a jugé que ce n'est pas la bonne "réponse" à des fidèles "qui expriment leur attente".

Le ministre de l'Intérieur doit recevoir lundi 16 novembre les représentants des principaux cultes afin d'évoquer "les conditions dans lesquelles pourraient se tenir à nouveau des cérémonies dans les lieux de culte en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".