Présidentielle 2022 : Eric Zemmour expulsé d'un city stade par le frère de Zinédine Zidane

Éric Zemmour était en déplacement dans le sud de la France pour draguer les électeurs de droite déçus des Républicains. Passé sous la barre des 10 % dans les intentions de vote, le candidat d'extrême-droite multiplie les sorties à une semaine du premier tour de la présidentielle.

Il faut croire qu'il est également prêt à mouiller le maillot. En milieu d’après-midi, le candidat a participé à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d’Aix-en-Provence. Un établissement créé par Zinédine Zidane. En short et maillot, Éric Zemmour a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit arrêtée par des responsables du centre. Ces derniers n'étaient pas contents de la présence des nombreuses caméras.

Dans une tension palpable, l'un des employés a indiqué "n'être au courant de tout ça" et a demandé aux uns et aux autres de "sortir". "On ne nous a pas prévenus que c’était pour un meeting", a affirmé un homme se présentant comme un employé du site. Après plusieurs minutes de confusion, le candidat et son équipe ont fini par obtempérer.

