Une première mesure pour le candidat Macron ? D'après le journal Les Echos, il envisage, s'il est réélu, de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Le quotidien, qui cite "des sources concordantes et proches du dossier", précise que le rythme privilégié serait de quatre mois cotisés supplémentaires pour chaque génération, soit neuf ans de transition. Si la réforme entre en vigueur en 2023, elle sera achevée en 2032.

Le président candidat n'a jamais caché sa volonté que les Français "travaillent plus" comme il l'a rappelé dans sa vidéo de candidature en assurant qu'"il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production". L'âge légal de départ à la retraite reste un sujet de discussion. "Ce sont des pistes de travail. Le programme sera prochainement présenté", s'est contenté de dire son équipe de campagne.

Emmanuel Macron a dû suspendre puis abandonner plusieurs réformes majeures pendant son quinquennat, dont celle des retraites, en raison de la crise du coronavirus. Actuellement, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Mais pour avoir une retraite à taux plein, il faut soit avoir cotisé 42 ans soit attendre l'âge de 67 ans.