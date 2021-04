publié le 16/04/2021 à 22:37

Finalement, la mairie de Strasbourg ne versera pas la subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée. Cela avait provoqué un bras de fer entre la municipalité et l'État.

Mais ce n'est pas la maire qui a pris cette décision, c'est l'association derrière le projet qui a retiré sa demande. Un coup de théâtre qui permet de débloquer la situation après des semaines de polémique. Jeanne Barseghian, la maire de la ville, renonce ainsi à la délibération sans faire marche arrière.

"Ça signifie que l'affaire est close", précise la maire de Strasbourg. "J'ai suivi les procédures habituelles et je constate aujourd'hui qu'elles ont besoin d'être renforcées et clarifiées. Je regrette très profondément la tonalité de la polémique ces dernières semaines, très violente, très agressive et pas digne du débat démocratique".

L'affaire n'est pas complètement terminée pour autant, la préfecture a annoncé qu'elle maintenait malgré tout son recours devant le tribunal administratif pour faire annuler définitivement la décision strasbourgeoise. Sur le terrain, la construction de la mosquée, commencée il y a plusieurs années, se poursuit. Mais sans argent public.