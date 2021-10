Présidentielle 2022 : comment Marine Le Pen compte "rendre l'argent" aux Français

C'est un des slogans économiques clés de la candidate du Rassemblement national en vue de l'élection présidentielle de 2022 : "Rendre l'argent aux Français". Marine Le Pen assure notamment qu'elle fera augmenter le revenu des ménages français de "200 euros par mois" si elle était élue. Une mesure qui représenterait, selon les estimations de François Lenglet, un surcoût budgétaire pour l'État de 72 milliards d'euros par an.

La députée assure qu'elle détaillera "tout au long" de la campagne ses solutions pour financer ce coup de pouce. Elle a par exemple détaillé son plan pour faire baisser le coût de l'énergie sans augmenter les dépenses de l'État : réduire la Contribution au service public de l'électricité (CSPE) et, en parallèle, couper les subventions accordées à la production d'énergies avec de la technologie éolienne ou photovoltaïque. Autre rentrée d'argent évoquée : réserver les allocations aux seuls ressortissants français.

"Il y a toute une série de choses sur lesquelles je vais intervenir pour faire baisser la pression qui pèse sur les Français de leurs dépenses contraintes", a garanti la candidate. Parmi les mesures listées : passer la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité à 5,5%, accorder une part pleine pour les allocations familiales en cas de 2e enfant ou encore mettre en place un prêt à taux 0 pour les jeunes couples. Le tout, "sans dépenser un centime de plus", sans "faire plus de dettes et sans augmenter les impôts, assure-t-elle.