Au lendemain des propos d’Emmanuel Macron qui a, rappelons-le, "très envie d’emmerder les non-vaccinés jusqu’au bout". A-t-on déjà mesuré toutes les conséquences politiques de ces phrases chocs ? Pour l’instant, nous restons sur le premier impact de ces phrases chocs. Les proches d’Emmanuel Macron n’en revenaient pas eux-mêmes que cela devienne partout le sujet numéro 1 de conversation. Ils s’en délectaient.

Mais après la déflagration, il faudra attendre un peu pour voir l’étendu de ses effets, de ses dégâts comme de ses gains, pour Emmanuel Macron. Dégâts éventuels sur l’image du candidat, le retour de l’arrogance et du mépris. Il faudra aussi voir les dégâts sur le niveau du débat de la présidentielle, il y a un risque évident de surenchère. L’ambiance sociale pourrait aussi se dégrader.

Et enfin, et c’était bien là la seule ambition d’Emmanuel Macron, les dégâts sur ses adversaires politiques. Derrière les phrases chocs, le président sortant veut en fait façonner à son avantage le premier tour pour sa réélection.

Emmanuel Macron est en très bonne position dans les sondages. Jusqu’à 10 points d’avance sur ses adversaires qui se battent pour être au second tour : Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour. Cette avance très confortable à 3 mois de l’élection n’est pas rassurante pour autant car le président sortant n’a aucune dynamique. À peu de chose près, rien ne bouge, depuis des mois… Et peu de ses idées, sinon son optimisme et sa gestion de la crise sanitaire, ne retenaient franchement l’attention…

Créer les évènements

D’un point de vue stratégique, Emmanuel Macron avait un besoin urgent d’être en mouvement de créer les évènements pour ne surtout pas les subir. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron adore faire des coups.

Il veut asphyxier Valérie Pécresse en captant les gens raisonnables qui se font vacciner. Les parlementaires Les Républicains ont montré leur division sur le passe vaccinal, autant enfoncer le coin… Emmanuel Macron par la même opération veut ensuite hystériser l’extrême droite qui défend ceux qui ne veulent pas se vacciner. Affaiblir la droite, réveiller l’extrême droite… pour la retrouver au second tour et l’emporter. Tout cela ressemble à de la tactique politicienne de haute voltige mais elle est pourtant bel et bien théorisée autour d’Emmanuel Macron…

Choisir ses adversaires reste très aléatoire. Mais dans la configuration politique actuelle… tout est possible. D’autant que, derrière Emmanuel Macron, personne ne maitrise vraiment son sort. Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont dans un mouchoir de poche et ne bougent plus beaucoup… Ils n’ont pas de dynamique non plus... Si bien que la qualification au second tour,dans un peloton très serré et assez bas, pourrait fini par ressembler à une loterie. Tout ça est donc flottantil y a bien plus d’incertitude que de tendance en ce début d’année. Autant d’incertitudes que sur les effets réels des phrases chocs d’Emmanuel Macron…