Présidentielle 2022 : Christiane Taubira s'accroche, malgré le retrait du PRG

Malgré la mise en retrait du Parti radical de gauche (PRG), Christiane Taubira veut continuer la course à l'Élysée. Il faudra d'abord qu'elle remporte celle aux parrainages. La candidate n'envisage pas d'abandonner, confie un proche. L'hypothèse n'a même pas été évoquée lundi, après la défection du PRG.

Ce mardi 15 février, elle peut compter sur 73 parrainages dont certains viennent d'ailleurs de cadres du PRG. On reste toutefois encore très loin du compte. Son équipe ne semble pas avoir anticipé la difficulté de cette quête. Chez Jean-Luc Mélenchon par exemple, on y travaille depuis des mois. Le travail se fait donc maintenant dans le clan Taubira. "On sait que c'était dur, mais on est déterminé, on y croit et on va se mobiliser jusqu'au bout pour que ça fonctionne", assure Léanie Buaillon, porte-parole des comités Taubira 2022.

Dans les départements, les militants prennent rendez vous avec les maires. À Paris, d'autres décrochent leur téléphone. Christiane Taubira, elle, va continuer à faire campagne, dans les médias et sur le terrain. Elle sera notamment dans les Hauts-de-Seine jeudi. Délestée du seul parti qui la soutenait, elle veut montrer qu'elle est vraiment la candidate des citoyens de gauche.