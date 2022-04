INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "On peut améliorer la progressivité", affirme Bayrou

À 9 jours du second tour de l'élection présidentielle, c'est sans doute LA mesure qui différencie Emmanuel Macron de Marine Le Pen et qui apparait comme un caillou dans la chaussure du président sortant : la réforme des retraites. Emmanuel Macron souhaite repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans. "Comme on vit plus vieux et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent, le déséquilibre s'établit entre les contributeurs et les pensionnés", explique François Bayrou, invité de RTL ce vendredi 15 avril.

Celui qui avait aidé Emmanuel Macron à accéder au pouvoir en 2017 précise qu'on "doit tenir compte de ceux qui ont commencé à travailler tôt et on doit tenir compte de la pénibilité. Il faut que ça se fasse progressivement et je pense qu'on peut beaucoup améliorer la progressivité". François Bayrou estime que le gouvernement doit être "porteur d'espoir". "Il ne peut pas y avoir de politique sans idéal", ajoute-t-il, insistant sur l'importance pour les citoyens de se "projeter dans l'avenir".

Le président du MoDem revient alors sur le projet de réforme des retraites. "On ne peut pas accepter que les retraites baissent. Les millions de nos compatriotes qui ont accédé à ce moment de la vie, on ne peut pas accepter que leurs revenus baissent. C'est évident qu'il faut équilibrer mais il faut le faire de manière progressive. Je trouve que c'est légitime que le futur gouvernement et le futur Parlement prennent ça en main".