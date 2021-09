2022 : Bertrand appelle les candidats LR à se "rassembler" derrière lui pour le congrès

"Je n'ai pas peur de la compétition mais je veux la victoire". Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle 2022, a réaffirmé son souhait d'avoir le soutien de son ancienne famille politique, les Républicains, sans toutefois participer au Congrès prévu en décembre. Le président des Hauts-de-France y participera à condition d'être le seul candidat en piste.

Au 20h de France 2 Xavier Bertrand rappelle son engagement pris auprès de 6 millions Français, au moment des élections régionales : "Si je l'emporte, je serai candidat à l'élection présidentielle". Ayant eu la confiance des habitants de la région, le candidat affirme qu'il "ne changera pas de position" car sa conception de l'élection présidentielle c'est "un homme, une femme face aux Français qui présente son projet".

Selon lui, la primaire de 2016 a été "source de division" et n'a pas permis aux Républicains d'emporter la présidentielle. Xavier Bertrand propose "un appel au rassemblement de ma famille politique, rassemblement des candidats à la primaire" dans le but de remporter l'élection présidentielle. Il affirme que depuis des mois, les sondages disent qu'il est "celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui au second tour, est le seul capable de battre Emmanuel Macron".