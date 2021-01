Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg teste ses idées sur le terrain

publié le 26/01/2021 à 12:10

Ce n'est plus vraiment une surprise et il a de plus en plus de mal à le cacher. Arnaud Montebourg veut revenir en politique. L'ancien ministre, chantre du made in France devenu chef d'entreprise, se verrait bien revenir tout en haut de l'affiche. Pour l'instant, les sondages lui donnent 5% d'intention de vote, sous les couleurs du Parti socialiste.

La route est longue mais il y croit. Déplacement de deux jours en Bretagne et un détour hier par l'usine Nokia de Lannion, sous le coup d'un plan social. Arnaud Montebourg a harangué les salariés.

"J'en ai assez de voir mon pays se casser la figure morceau après morceau. Je n'ai que la légitimité d'un ancien ministre qui a vu ce qui s'était passé avec Alstom, qui a vu que ça c'était reproduit avec Alcatel. Maintenant, ça suffit", a-t-il déclaré. Sa solution ? Utiliser les milliards du plan de relance pour recréer un champion français des télécoms.

L'ancien ministre socialiste bénéficie du soutien du député Les Républicains Marc Le Fur. "Sur un certain nombres de sujets, on peut travailler ensemble. Si Arnaud Montebourg est sur des positions gaullistes, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais", explique-t-il au micro de RTL. En attendant, Arnaud Montebourg teste ses idées sur le terrain et son pouvoir d'attraction.