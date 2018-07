publié le 23/02/2017 à 20:15

C'est désormais officiel : Yannick Jadot se rallie à Benoît Hamon. Invité au Journal Télévisé de France 2, le candidat écologiste à l'élection présidentielle a précisé les contours de son accord avec le candidat de la gauche. Il a déclaré : "Oui, je retire ma candidature (...) parce qu'il y a un projet d'espérance". Il souhaite ainsi "participer à une grande aventure" et confie avoir "signé un accord à 17h30".



Avec cette décision, le candidat EELV estime qu'il en va de sa responsabilité de "dépasser les ego". Notion qu'il n'a eu de cesse de rappeler durant ces dernières semaines. "Mon objectif est que le prochain président soit écologiste. La victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche a modifié le paysage politique et a donné à chacun une responsabilité". Yannick Jadot en a aussi profité pour détailler les modalités de l'accord passé avec Benoît Hamon, dont la sortie du nucléaire en 25 ans. Franceinfo dévoile l'accord signé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot. Il comprend notamment l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives.

Dans la foulée, le candidat de la gauche s'est dit "heureux" de l'accord trouvé car il incarne le "candidat de la Belle Alliance Populaire mais aussi de l'écologie politique". Il permettra de "préparer les grandes conquêtes écologiques de demain", a-t-il déclaré depuis Arras où il tient un meeting. Cette nouvelle alliance intervient à quelques minutes du début de L'Émission Politique, dont Jean-Luc Mélenchon est l'invité. Le soutien de l'ancien ministre en a profité pour lui adresser un message : "Jean-Luc, dans cet accord il y a tout ce que tu défends (...) Nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Jean-Luc, parlons-nous continuons à travailler et créons cette grandes espérance autour d'un rassemblement".