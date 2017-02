Présidentielle 2017 : Yannick Jadot veut réformer le congé parental

publié le 18/02/2017 à 10:36

Yannick Jadot veut réformer le congé parental. L'écologiste, candidat à la présidentielle, propose des mesures concrètes pour réformer le congé parental. Il est le plus précis sur ce point mais, de gauche à droite, tous les candidats vont à peu près dans le même sens sur ce sujet, au moins dans l'esprit. L'idée : il faut permettre aux femmes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en incitant les pères à participer davantage aux tâches parentales. 40% des femmes changent de situation professionnelle au moment de la naissance d'un enfant, contre 6% pour les pères.



Aujourd'hui, le congé maternité depuis 1980 est de 16 semaines pour le premier enfant, réparties avant et après la naissance, au cours duquel les femmes touchent 100% de leur salaire. À la naissance du deuxième enfant, cela peut aller jusqu'à 26 semaines, 34 semaines pour des jumeaux. Le congé paternité, lui, a été mis en place par Ségolène Royal dans le gouvernement Jospin en 2002. Les jeunes pères ont droit à 11 jours pris en charge par la sécurité sociale en comptant les weekends et les jours fériés, en plus des congés légaux. Les jeunes pères possèdent 4 mois pour prendre ce congé paternité.

Un congé parental indemnisé à 80% du SMIC

Le congé parental, depuis le 1er janvier 2015, chacun des deux parents peut prendre 6 mois de congé en plus. Cela est renouvelable jusqu'à trois ans. La CAF verse 390 euros par mois. Tout le monde y a droit, à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Mais pour l'heure, l'écart de salaire moyen entre hommes et femmes freine l'impact de cette mesure : quand le père a un plus gros salaire, difficile pour le couple de s'en passer.

Avec Yannick Jadot à l'Élysée, le congé maternité serait complété par un congé d'accueil de l'enfant, réparti entre chaque parent. Ensuite, le congé parental serait indemnisé à 80% du SMIC sur 3 ans maximum et surtout, on pourrait le prendre jusqu'à la majorité de l'enfant. Enfin, Yannick Jadot propose que le congé paternité d'une semaine devienne obligatoire. Un autre écologiste, François de Rugy, proposait un congé pour le deuxième parent avant la naissance pour qu'il y ait un temps de formation car "être parent ça s'apprend", argue-t-il.