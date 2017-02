publié le 16/02/2017 à 22:37

Jadot, Hamon et Mélenchon se diront-ils "oui" ? Les électeurs de la primaire écologiste sont pour l'union de leur représentant, Yannick Jadot, avec le candidat PS et celui de la "France insoumise". Jeudi 16 février, ils ont confirmé, dans une large majorité, le souhait de Yannick Jadot d''ouvrir un dialogue" avec le socialiste Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ce rapprochement pourrait conduire à une candidature unique pour l'élection présidentielle. Selon les résultats de la consultation, les électeurs écologistes se sont déclarés à 89,70% favorables au rapprochement entre le candidat EELV et ses deux adversaires.



À l'inverse, 7,91% se sont prononcés contre ce potentiel rassemblement et 2,39% ont voté blanc. Sur les 17.077 électeurs qui étaient appelés à voter entre le mardi 14 et le jeudi 16 février, 10.155 ont donné leur avis sur le site de la primaire écologiste. Les entourages de Yannick Jadot et de Benoît Hamon avaient indiqué jeudi qu'un accord entre les deux candidats pourrait être conclu "dans les prochains jours" et être officialisé dès le lundi 20 février.

EELV va désormais chercher avec les deux candidats les voies d'un accord portant sur le projet "candidature commune" à la présidentielle et les investitures aux législatives. Un tel accord serait à son tour soumis au vote avant le 23 février. Benoît Hamon avait annoncé, dès sa victoire à la primaire organisée par le PS, son intention de proposer à EELV et à La France Insoumise de construire un contrat de gouvernement. Après un déjeuner avec Yannick Jadot le 31 janvier, leurs entourages se sont rencontrés dimanche.

Les électeurs écologistes ont été informés par mail des résultats du vote.