Présidentielle 2017 : Yannick Jadot met la pression sur Benoît Hamon

publié le 21/02/2017 à 14:03

Les discussions se poursuivent mais vont-elles aboutir sur un accord entre Benoît Hamon et Yannick Jadot ? "On ne veut pas tomber dans un nouveau piège" a affirmé le candidat écologiste sur France 2 ce mardi 21 février, évoquant des différends avec le candidat socialiste notamment sur la réforme des institutions et la mise en oeuvre de la transition énergétique.



Si de son côté Benoît Hamon s'est dit, sur Europe 1, "confiant et optimiste" sur un accord rapide, Yannick Jadot s'est montré ferme. "Il y aura un accord ou il n'y aura pas d'accord cette semaine. Ne serait-ce que parce qu'à partir de la semaine prochaine les élus envoient leurs parrainages". Le candidat écologiste a d'ailleurs annoncé qu'il avait déjà ses 500 parrainages, assurant qu'il était "assez tranquille de ce côté-là".

Pouvant donc se présenter seul, Yannick Jadot a ajouté : "À un moment donné, soit cette grande aventure, on arrive à la construire sur un projet clarifié, cohérent, ou on n'en est pas capable". Les électeurs écologistes se sont en tout cas prononcés pour un rapprochement entre leur candidat et Benoît Hamon, mais aussi avec Jean-Luc Mélenchon, à plus de 89% le 14 février dernier.



Dans les rangs du PS, on s'agace du temps que prennent les négociations. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement a ainsi déclaré sur RMC/BFMTV que "ce qu'est en train de faire Yannick Jadot, qui consiste à faire courir le suspense sur un accord potentiel, maintenant ça suffit". Il a également estimé que ce comportement "n'est pas à la hauteur de l'enjeu".