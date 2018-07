publié le 28/03/2017 à 16:40

Les lourdes accusations de François Fillon contre François Hollande ne font pas l'unanimité à droite. Si le plus proche entourage du candidat à la présidentielle suspecte l'existence d'un "cabinet noir" à l'Élysée, en s'appuyant sur des éléments évoqués dans le livre Bienvenue Place Beauvau, Gérard Larcher n'est pas tout à fait de cet avis. Le président du Sénat, dont le nom fut un temps cité pour être un plan B, préfère ne croire "qu'aux faits" et affiche une posture prudente vis-à-vis de ces allégations portant sur une supposée orchestration du chef de l'État pour torpiller le clan filloniste.



"Je n'ai aucun élément qui me permette de vérifier cette information. C'est vrai que j'ai des questions et depuis longtemps : la présomption d'innocence foulée aux pieds, le secret de l'instruction (...), la rapidité de l'intervention des parquets... Mais ça ne fait pas un cabinet noir", estime le sénateur qui s'est exprimé mardi 28 mars sur franceinfo.

Gérard Larcher appelle néanmoins, à l'instar de François Fillon, à l'ouverture d'une enquête sur les informations rapportées dans le livre écrit par trois journalistes : "Je ne sais pas si les faits évoqués sont exacts, (...) mais ils appellent à l'évidence une enquête, me semble-t-il. Voilà pourquoi je partage cette demande".