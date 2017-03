"Il n'y a pas de cabinet noir", assène l'auteur de "Bienvenue Place Beauvau"

publié le 24/03/2017 à 14:27

L'ouvrage est à l'origine d'une énième polémique lors de cette campagne présidentielle. Se basant sur Bienvenue place Beauvau, écrit par les journalistes Christophe Labbé, Olivia Recasens et Didier Hassoux, le candidat François Fillon a accusé François Hollande d'être à la tête d'un cabinet noir, une officine secrète destinée à faire ressortir les affaires de ses opposants. Dans L'Émission politique, jeudi 23 mars sur France 2, l'ancien Premier ministre a dénoncé un "scandale d'État".



"Il n'y a pas de cabinet noir", martèle pourtant Christian Labbé, coauteur du livre. Le journaliste du Canard enchaîné a décidé de mener l'enquête lorsqu'il a entendu François Hollande confier qu'il savait tout des moindres faits et gestes de Nicolas Sarkozy. Et l'auteur est catégorique : au terme des investigations, il n'a rien trouvé de tel.

Une gauche imaginative

S'il y a eu des cabinets noirs dans la Ve République, "sous François Hollande, on ne l'a pas trouvé", explique-t-il. Par contre, "on a trouvé une utilisation politique de l'appareil policier et on raconte comment sous ce quinquennat, on s'est accommodé d'un appareil de renseignement policier à des fins politiques". Sauf que la gauche est arrivée avec un double handicap.

Les socialistes n'ont pas pu utiliser la DGSI, parce qu'elle était considérée comme "un appareil de renseignement intérieur qui avait été façonné par Nicolas Sarkozy". De la même façon qu'ils n'ont pas pu faire une totale confiance à l'appareil policier, "puisque dans l'esprit du gouvernement qui arrive au pouvoir, [celui-ci] a été noyauté par Nicolas Sarkozy". Donc la gauche a du avoir recours à son imagination.