publié le 30/11/2016 à 08:34

Le triomphe de François Fillon à la primaire de la droite ne constitue-t-elle pas le cauchemar du Front national ? Selon notre sondage Kantar Sofres-OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, l'ancien premier ministre devance largement Marine Le Pen au premier tour (29% / 13%) et l'écrase au second (66% / 34%). Mais cela n'inquiète pas David Rachline, directeur de la campagne de la présidente du FN. "J'ai appris récemment qu'il fallait se méfier des sondages. Donc je ne crois pas à cet emballement médiatique. Il y a une petite euphorie qui va vite redescendre quand on va parler du fond et des projets", estime-t-il au micro de RTL.



Justement, le Front national ne cesse de multiplier les attaques contre le programme de son nouvel adversaire principal. "Il veut casser une partie de notre modèle social (...) Son projet va être terrible pour les classes moyennes et populaires (...) Lorsqu'il était au pouvoir, c'était 'Monsieur Taxes'. Il a créé une taxe par mois pendant le mandat de M. Sarkozy. Soixante taxes en quelques années", assure David Rachline.

La "fable" Sarkozy-Fillon

Pour mieux le discréditer, le sénateur-maire de Fréjus met donc l'accent sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy : "Je veux regarder ce qui a été fait. Regardez ce qu'il s'est passé quand il était premier ministre. Ils ont attaqué la Libye et mis les islamistes au pouvoir, laissé se développer le communautarisme de manière spectaculaire dans notre pays, créé le Conseil français du culte musulman. Ils y ont mis à sa tête l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France, ndlr) qui est une bande d'islamistes assez radicaux pour certains. Il y a quand même des faits, il va falloir en tenir compte".

David Rachline dénonce ainsi cette "nouvelle fable qui consiste à dire que M. Sarkozy avait empêché M. Fillon de faire un certain nombre de choses pendant le quinquennat". Selon lui, le nouveau leader de la droite est largement responsable de l'application de ce qu'il considère être une "politique de la gauche".