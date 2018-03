publié le 29/11/2016 à 17:59

La poussée de François Fillon va-t-elle se confirmer tout au long de la campagne ? C'est en tout cas ce que s'efforce de faire le candidat de la droite et du centre qui se veut rassembleur. Dès le soir de sa victoire, l'ancien premier ministre a tendu la main aux électeurs. Devant les députés Les Républicains, il a reconnu avoir "le devoir de rassembler la droite et le centre". "Je vais discuter avec nos partenaires centristes. Nous avons besoin d'eux et ils ont, me semble-t-il, surtout besoin de nous sous peine d'un échec collectif'".



Selon un sondage RTL, Le Figaro, LCI, François Fillon serait en tête au premier tour, quel que soit le scénario. Si François Hollande se présente à l'élection présidentielle, le député de Paris recueillerait 29% des intentions de vote, contre 23% pour Marine Le Pen, 15% pour Emmanuel Macron, 12% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,5% pour le président sortant et 6% pour François Bayrou. L'étude démontre que l'électorat le plus sensible à la fibre Fillon est à 44% âgé de plus de 65 ans.

La gauche jamais dans le trio de tête électoral

Dans l'hypothèse d'une non-candidature de François Bayrou, l'électorat se reportait sur l'ensemble des autres participants. François Fillon atteindrait ainsi 30% des intentions de voix, Marine Le Pen obtiendrait 24%. La hausse la plus importante est à noter chez Emmanuel Macron qui passerait à 17% des intentions de vote, contre 13% chez Jean-Luc Mélenchon et 8,5% chez François Hollande. Emmanuel Macron s'impose donc comme le troisième candidat de l'élection, selon le sondage.

Intention de vote pour le premier tour de la présidentielle, selon notre sondage RTL, Le Figaro, LCI Crédit : Kantar Sofres OnePoint

Autre enseignement de ce sondage, avec ou sans la candidature d'Emmanuel Macron, François Hollande resterait en dehors du trio de tête, toujours composé de François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Le puzzle de candidature à gauche ne permettrait donc pas à la majorité de s'imposer lors de cette élection. En ce qui concerne Manuel Valls, le premier ministre n'obtiendrait que 9,5% des voix, loin derrière François Fillon (28%), Marine Le Pen (24%), Emmanuel Macron (13%) et Jean-Luc Mélenchon (12%). Quant à Arnaud Montebourg, le candidat à la primaire socialiste ne dépasserait pas les 7% des intentions de vote selon les différentes hypothèses testées.

François Fillon toujours en tête, devant Marine Le Pen

François Fillon réussit donc à conserver son avance sur Marine Le Pen dans tous les cas de figure. Cette tendance se renforce pour le second tour de la présidentielle. Le député de Paris totalise 66% des intentions de vote, face à 34% Marine Le Pen. D'ailleurs, le Front national a opéré une réorientation de sa stratégie politique depuis l'élection de l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy à la primaire. Sur les réseaux sociaux, le parti s'est lancé dans une guerre contre le député en postant des messages avec le hashtag #LeVraiFillon. Sur Antenne Réunion, la présidente du parti avait déclaré qu'"au pouvoir, François Fillon a été incapable de lutter contre l'islamisme et de rétablir la sécurité (...) Pendant cinq ans, il a ouvert des mosquées salafistes et fermé des entreprises".