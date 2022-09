Présidence Les Républicains : pourquoi la bataille s'annonce plus mouvementée que prévu

Ils devraient connaitre leur nouveau chef début décembre. Mais le calendrier pourrait bien être bousculé chez Les Républicains. La bataille pour la succession de Christian Jacob s'annonce plus mouvementée que prévu.

La faute à un imbroglio juridique. Dans les épisodes précédents, Virginie Calmels avait vu sa candidature recalée faute d'avoir payé sa cotisation dans les temps. Elle avait déposé un recours qui a été accepté. Elle peut donc être candidate, mais rien n'est réglé pour autant.

L'ancienne adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels, ne veut pas s'arrêter là. Dans les colonnes du Figaro, elle a demandé à repousser la date du scrutin à début janvier car, elle a été privée de campagne depuis plusieurs semaines, explique-t-elle. Les autres candidats, eux, courent déjà les réunions publiques et les plateaux télé.

Tout ce bazar pour une candidate qui n'a aucune chance de l'emporter Un élu Les Républicains

Vertige à LR ou personne ne l'avait vu venir. Réunion de crise le 26 septembre, d'après une information de Politico. Faut il maintenir le calendrier au risque de voir l'élection invalidée plus tard par la justice ? Un accord à l'amiable est-il encore possible avec Virginie Calmels ? "Honnêtement, on passe pour des c***", s'agace-t-on dans l'entourage de l'un des candidats.

Le problème à LR, c'est qu'"on a toujours été dans la bidouille avec les statuts, abonde un proche d'un autre prétendant. Ça marche quand tout le monde est d'accord, mais plus quand quelqu'un veut tout faire péter en justice".

Et comme si cela ne suffisait pas, cette tambouille sur les dates pose un vrai problème de corps électoral puisque chez LR, les cartes d'adhérents se périmés au 31 décembre. Alors quid d'une élection en janvier ? Un élu soupire : "Tout ce bazar pour une candidate qui n'a aucune chance de l'emporter".

