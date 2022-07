Premier crash test aujourd'hui avec la loi pouvoir d'achat qui comprend 20 milliards de dépenses. Ça comprend la ristourne de 18 centimes par litre à la pompe, l'aide supplémentaire pur les salariés qui font beaucoup de route, la revalorisation des retraites ou encore un chèque alimentaire de 100 euros pour les plus modestes.

Le texte sera adopté en Conseil des ministres ce 7 juillet avant de passer à la moulinette de l'Assemblée en Commission des finances. Bruno Le Maire et Gabriel Attal feront face au président insoumis Éric Coquerel.

Pour l'opposition, ce paquet de mesures est insuffisant. Au point qu'un haut gradé de la macronie a des sueurs froides : "imaginez que toute l'opposition se décide à passer le litre de carburants à 1,40 euro, on fait quoi ? Ça peut passer, et dans trois ans, on est la Grèce". Bref, le "dialogue" et le "compromis", c'est maintenant, mais "sans surenchère", prévient Bercy.

