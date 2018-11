publié le 08/11/2018 à 08:00

Aux Français qui peineraient encore à percevoir les effets des mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, Bercy lance ce jeudi 8 novembre un nouveau simulateur de fiche de paie, comme le révèle RTL. Cet outil de communication est à destination des salariés du secteur privé pour leur montrer les effets de la suppression des cotisations chômage et maladie depuis le 1er octobre.



Cette fois, l'outil se veut simple : vous indiquez uniquement votre "salaire brut mensuel" dans une case sur le site economie.gouv.fr, vous lancez le calcul en un clic et, dans un premier temps apparaissent vos gains mensuels depuis le 1er janvier. Par exemple, plus 15 euros pour un employé du privé payé 3.000 euros brut par mois, ce qui est le salaire moyen.

Ensuite, sont indiqués vos gains depuis le 1er octobre, en rouge, histoire de ne pas les rater, plus 28 euros pour notre exemple, le tout prenant en compte la hausse de la CSG et la suppression des cotisations maladie et chômage. Enfin, Bercy sort la calculatrice pour vous avec un deuxième tableau qui affiche tous vos gains pour l'année 2018 et l'estimation pour l'an prochain. Entre 137 et 266 euros pour notre salarié moyen.

Bercy tente la carte de la pédagogie

Mais le simulateur ne s'arrête pas là, puisque c'est carrément une fiche de paie qui apparaît sous ces chiffres, avec écrit en gras "suppression des cotisations" devant chaque ligne "chômage" ou "maladie", entouré là encore en rouge. Bercy tente encore la carte de la pédagogie de ses mesures en faveur du pouvoir d'achat. Mais cet énième outil de simulation ne prend pas en compte les variations de rémunérations, primes ou bonus, encore moins les variations de la taxe d'habitation ou l'envolée des prix des carburants.