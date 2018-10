Les actualités de 18h : gagner plus sans travailler plus avec la baisse des cotisations sociales

publié le 31/10/2018 à 18:53

Gagner plus sans travailler plus, c'était la promesse du gouvernement grâce à la baisse des cotisations sociales. La suppression des cotisations chômage et assurance maladie est entrée en vigueur au 1er octobre, elle s'applique donc sur les feuilles de paye que reçoivent ces jours-ci les salariés du privé.



Un salaire net sera donc plus élevé sur les feuilles de paye de ce mois d’octobre que celles du mois de septembre. Une hausse de l’ordre de 17 euros net mensuel pour un salarié au Smic, et jusqu’à 51 euros pour un salaire de 3.500 euros.



"Une hausse de 35 euros", se réjouit Mélanie au micro de RTL. "Ce n’est pas énorme mais c’est déjà ça", ajoute-t-elle. Pour Lola dont le salaire augmente de 27 euros, ce n’est pas suffisant. "Ils auraient pu faire plus (…) ça change pas beaucoup. Ça va servir pour payer le gazole qui a augmenté", termine-t-elle.

À écouter également dans ce journal

- L'État veut croire à l'avenir d'Ascoval, et se donne jusqu'à début décembre pour régler le dossier. Le gouvernement attendait les conclusions de l'audit d'experts indépendants pour se prononcer sur une possible reprise de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord du pays. Les conclusions ont été rendues publiques ce mercredi 31 octobre, et elles sont encourageantes, à en croire le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



- Le Sud de la France à nouveau sous les eaux. Quatre départements sont ce soir en vigilance orange pour orages, pluies et inondations. Le Gard, la Lozère et l'Hérault sont concernés, tout comme le Var, où des campings ont été évacués à Fréjus. Sur place, on craint des crues et des inondations importantes.



- Le cinéaste Abdellatif Kechiche est accusé d'agression sexuelle. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après la plainte d'une jeune femme au début du mois. Elle accuse le réalisateur de La Vie d'Adèle, Palme d'Or en 2013, d'avoir abusé d'elle après un dîner arrosé.