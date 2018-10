publié le 12/10/2018 à 14:30

"Un choix responsable et assumé". Invité sur RTL, le ministre des Comptes publics Gérarld Darmanin a sous-entendu que les élus locaux bénéficient de 1 million d'euros de recettes fiscales supplémentaires, grâce à la taxe d'habitation. "Une polémique inutile et hors de propos" pour le maire de Sceaux Philippe Laurent.





"Chaque année, il y a des communes qui augmentent leur taxe d'habitation. L'année dernière, il y en a eu à peu près autant que cette année. C'est lié au fait qu'il y ait eu des baisses très importantes de dotation au niveau de l'État entre 2015 et 2017. Ce n'était pas du fait de ce gouvernement mais ces baisses ont été subies", affirme l'élu local.

Critiqué sur la baisse de la taxe d'habitation, le ministre a pointé du doigt les maires qui l'ont augmentée. "Il y a quelques communes qui ont augmenté les taux de manière discutable", a-t-il attaqué. La ville de Sceaux a ainsi augmenté de 8% sa taxe d'habitation. Une mesure justifiée pour Philippe Laurent.

"Pratiquement toutes les communes d'une certaine taille, qui offrent un niveau de service public correct (...) et qui veulent maintenir leurs investissements, ont été amenées à faire ces ajustements fiscaux. Nous le faisons cette année parce que nous avons tenu le plus longtemps possible. Si on ne veut pas augmenter la dette (...), on n'a pas d'autres solutions", soutient-il.