publié le 26/01/2018 à 08:52

Elle était très attendue, la fiche de paie simplifiée va arriver à la fin du mois pour tous les salariés du privé. À la clé, plusieurs changements. Sur la forme d'abord, "elle passe de 50 lignes et deux pages à une seule", explique Jean-Louis Vincent, vice-président de l'Association Nationale des DRH (ANDRH, ndlr).



En effet, il y aura des "éléments regroupés et une meilleure compréhension des cotisations", selon le spécialiste qui rappelle que cette mesure étaient déjà entrée en vigueur l'an passé pour les entreprises de plus de 300 salariés. "Une étude montrait que 88% des salariés trouvaient cette nouvelle fiche de paie plus compréhensible".

Dans le contenu maintenant, Jean-Louis Vincent observe une "bonne surprise" : la suppression de la cotisation maladie et la baisse de la cotisation chômage. Même si celle-ci n'interviendra qu'au 1er octobre 2018. "Cela a un impact positif : 8 euros supplémentaires par mois aujourd'hui, et 20 euros en octobre prochain", conclut le directeur des ressources humaines.