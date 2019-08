Pourquoi la capitaine du "Sea Watch 3" refuse d'être décorée par Hidalgo ?

publié le 21/08/2019 à 17:17

La réponse est cinglante. Mardi 20 août, Pia Klemp, capitaine du navire "Sea Watch 3", a répondu sèchement à Anne Hidalgo après que cette dernière lui a proposé la distinction de la municipalité parisienne.

C'est sur son compte Facebook que la navigatrice allemande a détaillé les raisons de son refus. "Madame Hidalgo, vous voulez me décorer pour mon action solidaire en mer Méditerranée (...) Simultanément votre police vole les couvertures de gens contraints de vivre dans la rue, pendant que vous réprimez des manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des migrants et des demandeurs d'asile", écrit-elle.

"Il est temps de dénoncer les honneurs hypocrites et de combler le vide par la justice sociale. Il est temps que toutes les médailles soient lancées comme des fers de lance de la Révolution", a-t-elle ajouté.

Réponse de la Ville de Paris

De son côté, l'administration Hidalgo a assuré que la "Ville de Paris est totalement mobilisée pour soutenir les réfugiés, pour les mettre à l'abri et assurer un accueil digne et respectueux de leur humanité".

Selon Le Parisien, l'adjointe en charge des solidarités, de lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance, Dominique Versini, va "très rapidement" prendre contact avec Pia Klemp en vu d'organiser une rencontre.