Pourquoi 15 ministres ont accompagné Élisabeth Borne pour son déplacement en Algérie ?

Élisabeth Borne est en déplacement en Algérie, tout juste un mois après la visite d'Emmanuel Macron. Le but est de consolider le rapprochement Paris - Alger après plusieurs années de gel diplomatique. Pour son 1er déplacement à l'étranger, la 1ʳᵉ ministre n'a pas fait les choses à moitié. Dans son sillage, elle a amené la moitié du gouvernement.



Au total, quinze ministres et une poignée de chefs d'entreprise étaient sur le tapis rouge, dont Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti, pour ne citer que les plus connus. Du jamais-vu pour une visite officielle en Algérie.

Pour comprendre le caractère inédit de cette visite, il suffit de regarder un peu les unes des journaux. Ici, tous ou presque évoquent ce déplacement. Le quotidien L'expression évoque même des retrouvailles entre les deux pays. Pour Ahmed, croisé dans les rues d'Alger, la brouille est derrière nous : "C'est terminé avec cette jeunesse qui ne connaît rien du tout de la révolution. Maintenant, on peut avoir des relations bilatérales, dans le respect mutuel."

VISA et match de foot

La question des visas est également au cœur des esprits. Depuis plusieurs mois, la France a décidé de ne plus octroyer de visas aux ressortissants algériens. Mais pour Ahmed, il faut que ça change : "Nous avons beaucoup de jeunes Algériens en France qui travaillent, ou des étudiants, donc il faut ouvrir". Un avis que partage Nordine : "J'ai 65 ans, qu'est-ce que je peux faire en France ? Du tourisme, c'est tout." Officiellement, cette question des visas ne fait pas partie des discussions, mais Gérald Darmanin et Élisabeth Borne auront du mal à y échapper.

Un autre sujet préoccupe Nordine : "Espérons qu'on va jouer un match amical entre la France et l'Algérie." Lors de sa visite au mois d'août, Emmanuel Macron a dit que ce serait une bonne chose de faire un match de foot entre les deux pays. Pour rappel, la dernière rencontre date d'il y a plus de 20 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info