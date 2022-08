Macron en Algérie : le chef de l'État favorable à un match France-Algérie

Bientôt un match de football entre la France et l'Algérie ? Présent en Algérie pour une visite officielle de trois jours, Emmanuel Macron s'est dit favorable à la tenue d'une rencontre amicale entre les Bleus et les Fennecs. Le chef de l'État a estimé que l'organisation d'un match "serait une bonne chose pour conjurer le passé", a indiqué le président de la République, vendredi 26 août.

"La culture, comme je l'évoquais (jeudi) dans la conférence de presse, et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble, alors parfois, on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement", a précisé Emmanuel Macron. Le 6 octobre 2001, date du seul et dernier affrontement entre les deux sélections, le match avait été interrompu à la suite d'un envahissement de terrain des supporters algériens à un quart d'heure de la fin.

La FFF favorable

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët milite, depuis un certain temps, à la tenue d'une rencontre entre les deux nations. Cette visite d'Emmanuel Macron peut aller dans ce sens, lui qui souhaite "refonder" l'amitié entre la France et l'Algérie.

"On va en parler avec évidemment le président (Abdelmadjid Tebboune) et ses équipes, ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions à venir, pour certaines, je nous le souhaite", a précisé le président de la République.

C'est une certitude, le deuxième affrontement entre la France et l'Algérie n'aura pas lieu lors de la prochaine Coupe du monde, organisée en fin d'année au Qatar. Les Fennecs n'ont pas réussi à obtenir leur ticket pour le Mondial, éliminés lors des barrages par le Cameroun.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info