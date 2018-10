et Clémence Bauduin

publié le 26/10/2018 à 19:40

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pourraient ouvrir les portes de l'école aux policiers après les affaires de violences en milieu scolaire qui ont éclaté ces derniers temps. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il "n'excluait pas la présence physique des forces de l'ordre" dans les établissements, après l'affaire de l'enseignante braquée par un élève avec une arme factice à Créteil.



À Nice, une expérience est menée depuis six mois dans trois groupes scolaires. Le maire de la ville, Christian Estrosi, est l'invité de RTL Soir ce vendredi 26 octobre. Il salue "un véritable succès" et se réjouit que ce projet soit envisagé à l'échelle nationale.

"L'année dernière, Jean-Michel Blanquer m'a donné le feu vert pour une expérimentation dans trois groupes scolaires de ma ville, explique Christian Estrosi. Ces trois expérimentations ont été un véritable succès. J'imagine que si aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale comme le ministre de l'Intérieur le proposent, c'est parce qu'ils se fondent sur l'expérimentation que Jean-Michel Blanquer avait autorisée à Nice."