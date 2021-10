Polémique sur les prénoms : Macron répond à Zemmour

Éric Zemmour est désormais crédité de 13, voire même de 14% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle, selon un sondage Harris Interactive. Pour la première fois ce mardi soir, Emmanuel Macron est monté au créneau lui aussi, pour critiquer le polémiste et notamment sa proposition d'interdire les prénoms étrangers.

"Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispations. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale", a dit le président de la République, alors qu'il visitait le chantier de rénovation de la bibliothèque de France et s'exprimait sur l'identité française.

La France "s'est toujours pensée universellement parce qu'elle s'est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu'elle a toujours fait voyager et dont l'épicentre aujourd'hui n'est plus sur ses rives de seine mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo", poursuit le chef de l'État.