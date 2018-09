publié le 17/09/2018 à 09:09

On vit dans un joli petit monde, non ? D'autant que l'antibiotique en question figure sur la liste des médicaments essentiels selon l'organisation mondiale de la santé (OMS) ! Du coup, les patients ne l'ont pas trop bien pris et ont commencé à râler sec. Ce sur quoi l'industriel, droit dans ses bottes, leur a répondu par cette phrase mythique : "J'ai un devoir moral de faire de l’argent quand c’est possible".



Et là, comme il y a pénurie sur la molécule, le "devoir moral" de cet industriel, c'est, bien entendu, de faire raquer les malades inquiets. L'agence du médicament US, a quand même dit : "Euh, il n'y a pas d'impératif moral à extorquer ses patients". Ben, curieusement, ça l'a pas ému l'homme d'affaires.

Vous me direz, ils n'en sont pas à leur coup d’essai là-bas... La dernière fois, en pleine campagne présidentielle, un autre labo avait augmenté de 5.000% un médicament pour les malades du sida. Du coup, on est content en France d'avoir la sécurité sociale et des prix du médicament encadrés ?



Avant de se réjouir trop vite, on va quand même se remettre en bouche les chiffres sur les médicaments inutiles que nous refourguent chaque année les labos. Combien ça nous coûte à votre avis ? Entre 10 et 12 milliards d’euros.

De là à dire qu'on nous prend, nous les Gaulois réfractaires, pour des canards sauvages, il n'y a qu’un pas, et ce lundi, va savoir pourquoi, j'ai envie de le franchir. C'est comme ça !