Plaintes pour viol contre Chrysoula Zacharopoulou : "La justice va faire son travail", estime Borne

Quelques semaines après l'affaire Damien Abad, c'est un autre membre du gouvernement qui est ciblé. Chrysoula Zacharopoulou, récemment nommée secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie, est visée par deux plaintes pour viol. Les faits auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Deux femmes l'accusent de viol au cours de consultations.

Dans leurs plaintes, les deux patientes dénoncent des touchers vaginaux brutaux ou non consentis selon nos informations, accompagnés de violence verbale. Les faits remontent à 2016. Fin mai, le parquet de Paris a ouvert une enquête ayant pour objectif d'analyser les faits et voir s'ils sont susceptibles d'être poursuivis. Interviewée par LCI jeudi, la Première ministre Élisabeth Borne estime que "cela montre que la parole se libère et c'est une bonne chose"

"Si ça permet d'avoir un débat sur l'importance dans une pratique médicale de s'assurer du consentement, c'est un débat important. La ministre aura l'occasion de s'expliquer. Elle me dit qu'elle est très surprise voire choquée. Les plaintes sont déposées, la justice va faire son travail", dit la Première ministre.

