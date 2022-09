À l'occasion de la présentation du futur projet de loi sur l'immigration, Emmanuel Macron a suggéré d'accueillir davantage les immigrés dans des "espaces ruraux", "en perte de population", où les conditions d'accueil seraient "bien meilleures" que dans des zones déjà densément peuplées. "Une excellente idée pour Marine Le Pen", ironise Laurent Alexandre.

Le polémiste étaye ses propos en expliquant que les zones géographiques où le Rassemblement national (RN) réalise ses plus faibles scores sont le grand-Ouest et le sud-Ouest, à savoir des régions "où il y a très peu d'immigration". Or, explique-t-il, si l'on y intègre des réfugiés "et des faux réfugiés, c'est-à-dire des émigrés", cela va faire monter le score du RN et ainsi "Marine Le Pen va finir par gagner l'élection présidentielle". "Les personnes qui souhaitent que Marine Le Pen ou Jordan Bardella soient président de la République en 2027 n'ont qu'à se réjouir de la prise de position du président", lâche-t-il.

En revanche, assure Laurent Alexandre, "ceux qui veulent éviter que le RN prenne le pouvoir en 2027 doivent penser que la proposition du président est totalement illogique et extrêmement dangereuse d'un point de vue politique". Tout serait ainsi question de point de vue.

