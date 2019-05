publié le 03/05/2019 à 21:19

Il demande des explications. Le président des sénateurs PS, Patrick Kanner, demande l'audition du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, au cœur d'une polémique pour ses propos sur une "attaque" de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai.



"Qu'il vienne devant les commissions des lois respectives de l'Assemblée et du Sénat pour dire ce qui s'est vraiment passé mercredi dernier et qui a pu justifier des propos a priori tout à fait inadaptés à la réalité des faits", a demandé Patrick Kanner, invité de RTL Soir. "On estime qu'il a été dans une logique précipitée dans ses déclarations, qu'il a créé une forme de climat anxiogène".

Les députés et sénateurs socialistes et communistes ont réclamé l'audition devant le Parlement de Christophe Castaner. Ce dernier est revenu sur ses propos ce vendredi 3 mai, reconnaissant qu'il n'aurait "pas dû employer le terme 'attaque'" et lui préférer celui d'"intrusion violente".

Pas à la hauteur de ses responsabilités

Le président des sénateurs PS ne pense pas que l'affaire justifie la démission du ministre de l'Intérieur, réclamée par certains élus de l'opposition. Mais pour lui, "il est vrai que monsieur Castaner, aujourd'hui, pose difficulté. Il a des propos, des attitudes qui ne sont peut-être pas tout à fait conformes à ce qu'on pourrait espérer d'un ministre de l'Intérieur".



"Monsieur Castaner est a priori l'homme le mieux informé de France", a-t-il poursuivi, "et il a pendant 48 heures créé une forme de désinformation des Français. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait à la hauteur des responsabilités qu'on pourrait espérer de sa part".