Philippe Caverivière raconte sa sortie avec Bruno Le Maire chez Lidl : "Il était effaré dans les rayons !"

Ce mardi 23 mai, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était l'invité d'Amandine Bégot sur RTL. Il est ensuite resté pour la chronique de Philippe Caverivière. Le chroniqueur a tout d'abord tenu à féliciter le ministre pour son roman, Fugue américaine : "C’est déjà votre 142e ouvrage, ça passe", lance-t-il.

Mais Bruno Le Maire n'est pas un inconnu pour l'humoriste. En effet, Philippe Caverivière a partagé le plateau de Quelle époque ! samedi soir avec lui. Et à l'entendre, une certaine familiarité se serait installée entre eux : "Avec Bruno tous les 4 jours nous faisons 'un point France'. Il aime se nourrir de ma vision, je suis un peu son Jacques Attali, un guide humble et effacé", révèle-t-il.

Par ailleurs, Philippe Caverivière a tenu à prendre la défense de Bruno Le Maire, taxé de déconnexion après ses déclarations sur l'inflation et ses quatre enfants à nourrir dans l'émission de France 2 : "On était chez Lidl samedi après-midi avec Bruno, il était effaré dans les rayons, 'c’est pas possible le prix des surimis !', 'C’est trop cher le camembert !', 'C’est trop élevé le poulet de Loué !'", aurait constaté le ministre.

