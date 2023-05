Philippe Caverivière - Livre de Bruno Le Maire : "Après le Grand Meaulnes, voici le gland mauve"

Devant Bruno David, Président du Muséum d'histoire naturelle, Philippe Caverivière a comparé le métier de ce dernier à sa propre expérience : "Vous êtes naturaliste français, spécialisé en paléontologie, en sciences de l’évolution, de la biodiversité, vous êtes également biologiste marin et là, une question me vient spontanément, c’est : comment se fait-il que pendant ce brillant parcours universitaire, nous ne nous soyons jamais rencontrés ?"

Et d'ajouter : "Peut-être parce qu’à la même époque, j’étais en slip de bain au Club Med de la mal nommée Djerba La Fidèle à animer des séances d’aquagym avec des quinquagénaires allemandes fraîchement divorcées : ce qui peut s'apparenter à une forme d’étude de la biodiversité."

Par ailleurs, de nouveaux extraits du livre de Bruno Le Maire sont sortis, dans lesquels "on y trouve par exemple : 'Elle (...) aspire entre ses lèvres son sexe arqué, dont elle tient le gland mauve entre ses doigts." Il n’est pas question ici du fruit du chêne, ce n’est pas une métaphore forestière. Il y a eu le Grand Meaulnes, et maintenant le gland mauve. Il faut peut-être appeler un médecin, aller aux urgences, ou alors elle a sucé un Schtroumpf qui a pris un coup de soleil. Je n'ai pas tout lu, on n'a pas le contexte."

