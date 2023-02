Mettre le gouvernement sous pression, voici le but des syndicats. Après une troisième journée de manifestations ce samedi 11 février qui a rassemblé près d'un million de personnes selon le ministère de l'Intérieur, les organisations syndicales ont annoncé une nouvelle journée de grève le 7 mars. Cette fois-ci, elles font peser la menace d'une France à l'arrêt. Selon les informations de RTL, la Première ministre, Élisabeth Borne, a souhaité renouer le dialogue et a appelé, en personne, trois leaders syndicaux durant le week-end.

Ce dimanche, elle a donc contacté le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, ainsi que Cyril Chabanier pour la CFTC. Un peu plus tôt, elle avait téléphoné au patron de Force Ouvrière, Frédéric Souillot. Du côté de Matignon, on assure que ces échanges étaient informels et ne sont pas nouveaux entre les différents interlocuteurs.

Néanmoins, ces appels témoignent de la volonté de la Première ministre d'avoir un contact direct avec les syndicalistes. Selon plusieurs sources, Élisabeth Borne s'est notamment inquiétée des termes utilisés par l'intersyndicale lors des manifestations de samedi, certains étant partisans de "mettre la France à l'arrêt" dans tous les secteurs le 7 mars prochain.

La crainte d'une grève reconductible

Au cours de cette prise de contact, la cheffe du gouvernement souhaitait surtout savoir si, derrière ces termes, se cachait le projet d'une grève reconductible. Les syndicats n'ont pour l'instant pas donné d'exemple de mobilisation pour cette journée du 7 février, mais certaines fédérations, comme la RATP, ont d'ores et déjà décidé d'un mouvement reconductible. À noter que la CGT Cheminots pousse pour faire de même à la SNCF.

Durant ces échanges, les trois leaders syndicaux ont rappelé à la Première ministre qu'ils étaient toujours en désaccord profond avec la mesure phare de ce projet de réforme, à savoir le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ils ont aussi assuré qu'ils tenaient à être écoutés. Élisabeth Borne avait récemment assuré que "la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine n'étaient plus négociables".

