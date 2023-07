Philippe Caverivière : "La popularité de Macron, c'est comme le permis de Pierre Palmade : beaucoup de points perdus"

Le président Emmanuel Macron a fêté en avril dernier sa première année depuis sa réélection. Philippe Caverivière a tenu à célébrer cet anniversaire. "Les bébés à un an sont mignons. Mais de temps en temps, on tombe sur un bébé un peu vilain. Et bien le mandat de Macron, un an après sa réélection, c’est un bébé carrelage. Mais avec un carrelage visiblement très dur", ironise l'humoriste. "La cote de popularité de Macron c’est un peu le permis de Pierre Palmade, avec beaucoup de points perdus en ce moment. Il va falloir faire un stage de récupération de points".

En effet, avec la réforme des retraites ou les émeutes, cette sixième année de présidence n'aura pas permis au président de convaincre les Français. En voyage dans le Jura, il a tenté de changer cela. "Macron a effectivement dit qu'il était choqué par les salaires des grands patrons. Mais on le connaît, c'est un caméléon. Il a activé le mode "costume peuple", affirme Philippe Caverivière.