publié le 19/08/2019 à 13:13

Cet été, plus d'une vingtaine de permanences de députés La République en Marche (LaREM) et MoDem ont été murées, dégradées, taguées par des agriculteurs opposés au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et d'autres individus non identifiés. Ce lundi 19 août, le secrétaire général du Parti communiste Fabien Roussel a estimé que "verser un peu de purin devant une permanence, ce n'est pas une agression" sur BFMTV.

"L'ensemble de la représentation nationale devrait être unie pour condamner" cela, s'était insurgé Gilles Legendre, le chef des députés LaREM mercredi 14 août. Fabien Roussel semble d'accord, puisqu'il a déclaré que "toute agression contre qui que ce soit, un élu, un commerçant etc., est condamnable. On ne doit pas régler des problèmes par la violence."

Néanmoins, "il faut savoir distinguer les choses", a estimé le dirigeant du PCF. "Je comprends que des agriculteurs aient versé un peu de purin pour exprimer leur colère, a-t-il détaillé. On a un gouvernement qui nous donne des leçons sur l’écologie et le dérèglement climatique et les voilà tous comme un seul homme à voter le CETA, l’accord de libre-échange avec le Canada. Le gouvernement ne peut pas tenir un double langage à ce point."