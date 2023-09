Pénurie d'enseignants : "Il manque un prof dans près de la moitié" des collèges et lycées, selon le Snes-FSU

Une professeure et ses élèves en classe (image d'illustration)

Le 24 juillet dernier, aux journaux télévisés de 13 heures de TF1 et France 2, Emmanuel Macron avait assuré qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe" à la rentrée. Selon une enquête du premier syndicat du secondaire Snes-FSU, cette promesse n'a pas été tenue dans près de la moitié des établissements scolaires en France.

Menée auprès de 508 collèges et lycées représentatifs du système scolaire, l'enquête pointe des pénuries d'enseignants sur le terrain. Selon la secrétaire générale du Snes-FSU Sophie Vénétitay, "la promesse n'est pas tenue". Elle déplore "des trous dans les emplois du temps de milliers d'élèves", un "scandale" selon elle. Avant d'ajouter : "C'est toujours et encore la rentrée de la pénurie". À titre de comparaison, à la rentrée 2022, 60% des établissements étaient concernés.

Aux concours enseignants de cette année, 3.100 postes de professeurs étaient non pourvus. Dernièrement, des petites annonces ont donc circulé sur Internet via Pôle Emploi ou Facebook pour recruter des professeurs contractuels, qui n'ont pas le statut de fonctionnaires. Les matières les plus touchées par les pénuries sont les lettres modernes, l'anglais, les mathématiques ou encore les sciences de l'ingénieur.



Des inégalités géographiques

Les pénuries d'enseignants se font ressentir de façon inégale à travers le territoire hexagonal : l'académie de Créteil, qui comprend les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, est la plus concernée, malgré l'embauche d'enseignants contractuels. Dans cette zone, il manque "au moins un professeur dans 60% des collèges et lycées", indique l'enquête du Snes.

Ces pénuries se concentrent également dans d'autres territoires, y compris non-franciliens, comme à l'académie de Versailles (59%), mais aussi d'Orléans-Tours (53%), de Normandie (51%) ou de Nantes (50%). Le gouvernement a du pain sur la planche pour combler ce déficit d'enseignants qui persiste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info