publié le 13/11/2020 à 19:22

Ils sont plus de 100 maires, Présidents d'agglomérations et associations à alerter le chef de l'État sur la hausse de la pauvreté en France. Dans un courrier adressé ce samedi 14 novembre au chef de l'État et intitulé "lettre ouverte au Président de la République pour l’égalité républicaine de nos quartiers prioritaires", ce collectif de personnes représentant près de 10 millions d’habitants signe "un appel au secours".

"Au regard de la situation actuelle, force est de constater que l’ambition que vous aviez formulé de 'changer le visage de nos quartiers (…) d’ici la fin du quinquennat' a fait long feu", écrivent-ils dans leur missive. Ils rappellent en outre que "la crise sanitaire du Covid-19 et les attentats terroristes de ces dernières semaines ont bousculé nos vies", et que "face à ce nouveau contexte, le sentiment qui domine est celui de non-assistance à territoires en danger". "En dépit des alertes, les villes et quartiers populaires restent un angle mort du plan de relance", selon les signataires de ce courrier.

"Monsieur le Président, nous sommes prêts à nous mobiliser, à agir et à travailler dès demain pour la mise en place de ce grand projet pour notre pays", assurent les 105 maires, Présidents d’agglomérations et associations. Parmi eux, on trouve les maires de Roubaix, Calais, Douai, Cachan, Beauvais ou Nantes. "Les 10 millions de nos compatriotes des villes pauvres ou en en voie de paupérisation revendiquent le souhait de faire partie intégrante de la République", concluent-ils.

