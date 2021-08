Passe sanitaire suspendu dans certains centres commerciaux : "On va faire appel", annonce Attal

Pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, "il est important que le passe sanitaire s'applique dans les lieux pour lesquels il a été mis en place, par le parlement, donc démocratiquement, notamment pour les grands centres commerciaux".



Or, des décisions de justice ont suspendu le passe sanitaire dans les grands centres commerciaux notamment dans les Yvelines dernièrement ou encore dans le Haut-Rhin et en Essonne. "On a décidé de faire appel de ces décisions parce qu'on considère que le passe sanitaire doit continuer à s'appliquer pour le moment, dans lieux dans lesquels il était prévu", a annoncé le porte-parole du gouvernement, invité du Grand Jury ce dimanche 29 août.

Gabriel Attal considère "qu'il y a des arguments" à la mise en place de ce passe sanitaire dans les centres commerciaux. Il rappelle que "ce sont des lieux de fort brassage, où se rencontrent beaucoup de personnes", avant d'ajouter que pour ces raisons, le gouvernement souhaite que le passe sanitaire continue à s'appliquer.