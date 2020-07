Les infos de 8h - Castex ne prendra pas de vacances et maintiendra ses troupes sous pression

et Ryad Ouslimani

publié le 29/07/2020 à 09:06

Encore un Conseil des ministres et ensuite le gouvernement sera en vacances. Il aura lieu ce mercredi 29 juillet matin autour d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. Le Premier ministre a lui plutôt prévu de rester aux affaires pendant la période estivale.

Depuis son arrivée à Matignon, il a d’ailleurs "la bougeotte" avec un déplacement quotidien ou presque. Justice, économie, écologie ou encore transports, Jean Castex s’invite sur tous les sujets. Et ça ne va pas s’arrêter pendant l’été. Il n’est pas du genre à prendre des vacances, confie d’ailleurs un proche.

Il fera des allers-retours entre Paris et Prades, sa ville, mais toujours avec des dossiers sous le bras. Il compte aussi maintenir ses troupes sous pression, avec des réunions physiques et téléphoniques au mois d’août avec les membres du gouvernement. L’objectif est de préparer la rentrée et la présentation le 24 août du plan de relance de l’économie.

